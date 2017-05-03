В Киеве парень угнал водовоз, чтобы покатать брата

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве 23-летний парень угнал водовоз, чтобы покатать на нем своего двоюродного брата, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Согласно сообщению, водитель "МАЗа" стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия на бульваре Леси Украинки. Чтобы дать объяснения полицейским, мужчина остановился и вышел из машины.

"В это время 23-летний молодой человек проник в салон и, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, завладел коммунальным транспортом", — пояснили в полиции.

Уже в Голосеевском районе столицы его заметили и задержали правоохранители. Для выяснения обстоятельств парня доставили в Печерское управление полиции, а транспортное средство вернули владельцу.

"Свои действия он объяснил тем, что накануне употреблял спиртные напитки и решил покатать на водовозе своего двоюродного брата. В содеянном полностью признался", — отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.