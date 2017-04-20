наверх
20.04.201717:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России пьяный мужчина угнал машину для похорон кота

    (обновлено: )12120
    По данным ГИБДД, хозяин авто оставил открытой заведенную машину и зашел в аптеку, чем и воспользовался подозреваемый, который позднее сообщил, что решил проучить владельца транспортного средства.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В России задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения угнал машину, чтобы, по его словам, похоронить кота, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Крым
    Смертельное ДТП под Алуштой: фура "снесла" легковушку

    "Инспекторы полка ДПС ГИБДД сегодня задержали 34-летнего жителя Нефтеюганска, подозреваемого в угоне автомобиля в Тюмени. Транспортное средство мужчине понадобилось, чтобы съездить в Тобольск и похоронить кота", — сказано в сообщении.

    Уточняется, что автомобиль был угнан в среду вечером. Хозяин оставил открытой заведенную машину и зашел в аптеку, чем и воспользовался подозреваемый. Позже задержанный рассказал, что решил проучить владельца автомобиля, оставившего открытым транспортное средство.

    По информации пресс-службы, подозреваемый не имеет водительского удостоверения, ранее задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения в 2011 году и в апреле текущего года. Молодому человеку грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

    Ранее сообщалось, что пьяная компания на BMW в Киеве вылетела с проезжей части и врезалась в ограждение скоростного трамвая.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Снег в Одессе
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге
    Мария Захарова. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский