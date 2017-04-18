В Нацбанке определились с суммой доходов, которую перечислят в бюджет

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Совет Национального банка Украины на своем заседании утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли регулятора за 2016 год. Об этом в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Он уточнил, что Совет принял решение направить в государственный бюджет 44,38 млрд грн из прибыли, полученной регулятором за 2016 год. При этом на формирование общих резервов собственного капитала НБУ направит 15,72 млрд грн.

В госбюджете на 2017 год предусмотрено, что НБУ в текущем году перечислит в госбюджет минимум 45 млрд грн.

Напомним, в октябре 2016 года НБУ решил снизить учетную ставку с 15% до 14% годовых. Нацбанк в мае того же года решил снизить учетную ставку с 19% до 18% годовых, позднее учетная ставка была понижена в июле.