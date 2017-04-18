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    В Нацбанке определились с суммой доходов, которую перечислят в бюджет

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    Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован (91)

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    Согласно данным, Совет НБУ принял решение направить в государственный бюджет 44,38 млрд грн из прибыли, полученной регулятором за 2016 год.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Совет Национального банка Украины на своем заседании утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли регулятора за 2016 год. Об этом в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Он уточнил, что Совет принял решение направить в государственный бюджет 44,38 млрд грн из прибыли, полученной регулятором за 2016 год. При этом на формирование общих резервов собственного капитала НБУ направит 15,72 млрд грн.

    В госбюджете на 2017 год предусмотрено, что НБУ в текущем году перечислит в госбюджет минимум 45 млрд грн.

    Напомним, в октябре 2016 года НБУ решил снизить учетную ставку с 15% до 14% годовых. Нацбанк в мае того же года решил снизить учетную ставку с 19% до 18% годовых, позднее учетная ставка была понижена в июле.

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