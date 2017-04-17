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    Пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

    (обновлено: )37
    Уточняется, что 40-летний гражданин России находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в РФ для привлечения к уголовной ответственности.
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    УНИАН

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Гражданин России, который находился в базе данных розыска Интерпола по подозрению в мошенничестве, задержан в аэропорту "Борисполь", сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Вчера в аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" задержали гражданина Российской Федерации… 40-летний гражданин России находится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ — мошенничество", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, россиянин прилетел авиарейсом "Стамбул-Киев", правоохранительные органы России разыскивали его с 2016 года.

    Ранее РФ объявила более тысячи террористов в розыск по каналам Интерпола.

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