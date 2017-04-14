МИД назвал условия, на которых Крым и Донбасс смогут пользоваться безвизом

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что украинцы, проживающие в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС, получив украинские биометрические паспорта.

"Граждане Украины, которые постоянно проживают на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины, будут иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и соблюдая другие соответствующие требования для безвизовых поездок", — говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

Дипломаты рассказали, что введение безвизового режима обеспечит мобильность и ликвидирует "линию раздела" между Украиной и ЕС, которая сейчас создана в силу сложных процедур оформления виз.

Также в МИД отметили, что введение безвиза будет способствовать развитию деловых контактов, необходимых для эффективного функционирования углубленной зоны свободной торговли с ЕС, а также сотрудничеству в экономической, политической, научной, культурно-гуманитарной и других сферах, будет способствовать дальнейшей успешной интеграции Украины в европейское сообщество.

Ранее МИД сообщил, что после введения Евросоюзом безвизового режима украинцы смогут посещать без виз 30 стран, которые входят в состав ЕС и Шенгенского пространства.