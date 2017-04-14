наверх
14.04.201716:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    МИД назвал условия, на которых Крым и Донбасс смогут пользоваться безвизом

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (349)

    (обновлено: )23503
    По данным МИД, украинцы из Крыма и Донбасса будут "иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины".
    Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что украинцы, проживающие в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС, получив украинские биометрические паспорта. 

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
    Эмиграция или предательство. Почему украинцы и дальше жалуются на безвиз

    "Граждане Украины, которые постоянно проживают на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины, будут иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и соблюдая другие соответствующие требования для безвизовых поездок", — говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

    Дипломаты рассказали, что введение безвизового режима обеспечит мобильность и ликвидирует "линию раздела" между Украиной и ЕС, которая сейчас создана в силу сложных процедур оформления виз.

    Также в МИД отметили, что введение безвиза будет способствовать развитию деловых контактов, необходимых для эффективного функционирования углубленной зоны свободной торговли с ЕС, а также сотрудничеству в экономической, политической, научной, культурно-гуманитарной и других сферах, будет способствовать дальнейшей успешной интеграции Украины в европейское сообщество.

    Ранее МИД сообщил, что после введения Евросоюзом безвизового режима украинцы смогут посещать без виз 30 стран, которые входят в состав ЕС и Шенгенского пространства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Владимир Гройсман
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана