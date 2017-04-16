С 1 сентября интернаты прекратят прием детей, которые не являются сиротами

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. С 1 сентября 2017 года Министерство образования Украины намерено прекратить набирать в интернаты детей, которые не являются сиротами, это будет происходить только при исключительных обстоятельствах. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.

"С 1 сентября Минобразования намерено прекратить набирать в интернаты детей с родителями без крайней необходимости", говориться в сообщении.

"Сейчас — 8% сирот, 92% имеют родителей. Что происходит? Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей", — отметил министр.

По его словам, число детей в интернатных учреждениях Украины медленно растет: если в 2000 года там содержалось более 99 тыс детей, то сейчас – 106 тыс. При этом министр отметил, "тогда сирот из них было 40%, а 60% имели родителей".

Глава Минобразования сообщил, что с 1 сентября Министерство образования намерено перестать принимать детей в подобные учреждения без необходимости, провоцируя тем самым социальное сиротство.

"Такие вещи, в том числе сиротство, мы стимулируем финансово. Нужно полностью изменить механизм финансирования этой системы", — подчеркнул Рева.

Речь идет о запрете на устройство в интернатные учреждения детей до трех лет по заявлению родителей, кроме случаев, когда необходима паллиативная помощь.

Ранее сообщалось, что в интернатах на лечение ребенка предусмотрена гривна в день. О таком финансировании заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По его словам, всего на содержание ребенка в интернатах выделяется 27 гривен в день. Эта сумма включает 23 гривны на питание, три — на одежду и гривну — на лечение.