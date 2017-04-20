наверх
20.04.201709:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве пьяный водитель врезался в забор скоростного трамвая

    (обновлено: )32
    По данным СМИ, BMW, в котором находилась компания людей в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги и врезался в ограждение и трамвайных путей в районе КПИ.
    Пьяный водитель влетел в забор скоростного трамвая в Киеве
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг водитель BMW, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, въехал в забор скоростного трамвая в столице.

    "Нетрезвая компания на BMW вылетела с дороги. У водителя 1.71 промилле", — пишет dtp.kiev.ua.

    В результате инцидента пассажиры авто получили ссадины и ушибы.

    Facebook dtp.kiev.ua
    Пьяный водитель влетел в забор скоростного трамвая в Киеве

    Напомним, утром в среду на 402 км трассы Киев-Харьков-Довжанский столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик МАN. Погибли четыре человека.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Непогода в Одесской области
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Главная сцена Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Геращенко: механизма заставить Россию выполнять решение суда ООН нет. Видео
    Украина против России: суд в Гааге