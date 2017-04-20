В Киеве пьяный водитель врезался в забор скоростного трамвая

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В ночь на четверг водитель BMW, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, въехал в забор скоростного трамвая в столице.

"Нетрезвая компания на BMW вылетела с дороги. У водителя 1.71 промилле", — пишет dtp.kiev.ua.

В результате инцидента пассажиры авто получили ссадины и ушибы.

Facebook dtp.kiev.ua Пьяный водитель влетел в забор скоростного трамвая в Киеве

Напомним, утром в среду на 402 км трассы Киев-Харьков-Довжанский столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик МАN. Погибли четыре человека.