Умер экс-глава милиции Ровенской области, в которого стрелял сын

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Бывший начальник милиции Ровенской области Вячеслав Чайка, в которого стрелял сын-прокурор, скончался в больнице.

Об этом сообщил заместитель главы Ровенского областного совета Алексей Бучинский на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью после двух недель борьбы за жизнь остановилось сердце Вячеслава Чайки. Соболезнования родным и близким", – написал Бучинский.

Напомним, в Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий. Во время стрельбы также ранили ее мужа, "свободовца" Вячеслава Чайку, который в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.

Позже стало известно, что Ровенский городской суд отпустил под домашний арест прокурора Игоря Чайку.

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