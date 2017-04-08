Во Львове у ночного клуба произошла стрельба

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова на странице в Facebook.

По данным правоохранителей, сообщение о том, что на улице Родниковой неизвестный осуществил выстрелы в мужчину поступило в полицию ночь на 8 апреля.

На месте происшествия инспекторы обнаружили раненого 30-летнего мужчину, который лежал на земле. Патрульные сразу вызвали "скорую" и оказали первую домедицинскую помощь пострадавшему. Медики госпитализировали мужчину. По словам врачей, вероятно травмы на бедре нанесенные ножом.

Очевидец произошедшего рассказал, что четверо неизвестных лиц в результате конфликта нанесли лежащему мужчине телесные повреждения, а затем совершили несколько выстрелов и вернулись в ночной клуб по тому же адресу.

В клубе полицейские обнаружили четырех человек, на которых указал очевидец: двух 30-летних, 32-х и 38-летних мужчин и женщину. Свидетель сообщил, что именно 38-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и совершил выстрелы. Мужчину задержали.

facebook.com/lvivpolice На месте стрельбы у ночного клуба во Львове

Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на оружие из которого вероятно осуществили выстрелы. На месте работали следователи и эксперты. Патрульные доставили задержанных в Галицкий отдел полиции.

Напомним, 1 апреля правоохранители со стрельбой задержали группу из четырех иностранцев по подозрению в обворовывании автомобилей в Дарницком районе Киева.