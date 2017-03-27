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    Объявлено подозрение еще одному участнику стрельбы в Олевске

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    Официально вынесено подозрение 30-летнему жителю Олевска и он объявлен в международный розыск. По информации полиции, сразу после тех событий он покинул пределы Украины.
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области
    Facebook Александра Николайчука

     

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители объявили подозрение еще одному участнику стрельбы в Олевске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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    "Дерзкое преступление, совершенное в январе в г. Олевске, удалось раскрыть и подтвердить вину подозреваемого результатам проведенных екпертиз… Сейчас официально вынесено подозрение в таком дерзком и циничном деянии 30-летнему жителю Олевска и он объявлен в международный розыск. По нашей информации, сразу после тех событий он покинул пределы Украины. Проводятся мероприятия для его задержания и передачи украинским правоохранительным органам", — отметил он.

    При этом Печененко добавил, что подозреваемому грозит наказание в виде заключения до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

    Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре города Олевск погибли двое и пятеро были ранены. Суд Житомира арестовал четырех ее участников, одного из них отправил под домашний арест. По предварительной информации полиции, конфликт мог возникнуть как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. Однако по данным СМИ, конфликт связан с нелегальной добычей янтаря.

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