Объявлено подозрение еще одному участнику стрельбы в Олевске

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители объявили подозрение еще одному участнику стрельбы в Олевске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"Дерзкое преступление, совершенное в январе в г. Олевске, удалось раскрыть и подтвердить вину подозреваемого результатам проведенных екпертиз… Сейчас официально вынесено подозрение в таком дерзком и циничном деянии 30-летнему жителю Олевска и он объявлен в международный розыск. По нашей информации, сразу после тех событий он покинул пределы Украины. Проводятся мероприятия для его задержания и передачи украинским правоохранительным органам", — отметил он.

При этом Печененко добавил, что подозреваемому грозит наказание в виде заключения до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре города Олевск погибли двое и пятеро были ранены. Суд Житомира арестовал четырех ее участников, одного из них отправил под домашний арест. По предварительной информации полиции, конфликт мог возникнуть как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области. Однако по данным СМИ, конфликт связан с нелегальной добычей янтаря.