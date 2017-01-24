Перестрелка в Олевске: полиция завершила служебное расследование

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В полиции завершено служебное расследование по факту перестрелки в Олевске Житомирской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ночь на понедельник группа неизвестных обстреляла другую группу молодых людей в Олевске. В результате инцидента погибли два человека. Конфликт возник на бытовой почве и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовской области.

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"Обстоятельства происшествия, имевшего место 16 января в райцентре Олевск Житомирской области, изучала рабочая группа аппарата Нацполиции… В результате проведенной проверки рабочей группой установлены предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции", — говорится в сообщении.

По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских. Двое из них — начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений — уволены со службы в полиции. Заместитель начальника Олевского отделения освобожден от должности.

Кроме того, два работника предупреждены о неполном должностном соответствии, пяти — объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

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Как сообщалось, пятерым участникам смертельной перестрелки уже избрана мера пресечения: четверо находятся под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.