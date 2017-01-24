Перестрелка в Олевске: 12 полицейских привлечены к ответственности

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Двенадцать полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования массовой драки со стрельбой в Олевске Житомирской области, в результате которой один человек погиб и шестеро были ранены, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции.

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Ранее в полиции сообщили, что в ночь на 16 января в результате массовой драки со стрельбой в центре города Олевск один человек погиб и шестеро были ранены.

"По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских", — заявили в полиции.

Указывается, что начальника Олевского отделения полиции, руководителя одного из подразделений и заместителя начальника Олевского отделения уволили со службы в полиции.

Согласно сообщению, кроме этого, два работника предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

В полиции сообщили, что 23 января умер еще один потерпевший в результате стрельбы в Олевске.

Как сообщалось, пятерым участникам смертельной перестрелки уже избрана мера пресечения: четверо находятся под стражей, еще один человек находится под домашним арестом.