Возле Капитолия в Вашингтоне произошла стрельба

AFP/Brendan Smialowski

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Стрельба произошла близ Капитолия США в Вашингтоне, ситуация находится под контролем, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По предварительной информации, водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских.

@GriffDrew4 Полиция возле Капитолия в США после инцидента со стрельбой

Полиция открыла стрельбу, пострадавших не было. Водитель задержан.

Других подробностей пока не сообщается.

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Напомним, в марте прошлого года мужчина, проходя через рамку металлоискателя на входе в здание Капитолия, достал пистолет и направил его на сотрудника полиции. В ответ стражи порядка открыли огонь и задержали преступника. Осколками была ранена стоявшая рядом женщина.