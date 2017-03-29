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    Возле Капитолия в Вашингтоне произошла стрельба

    (обновлено: )154
    По предварительной информации, водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских, которые находились возле американского Капитолия.
    Полицейский возле Капитолия в США после инцидента со стрельбой. Архивное фото
    AFP/Brendan Smialowski

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Стрельба произошла близ Капитолия США в Вашингтоне, ситуация находится под контролем, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.

    По предварительной информации, водитель врезался в патрульную машину и мог попытаться наехать на нескольких пеших полицейских.

    @GriffDrew4
    Полиция возле Капитолия в США после инцидента со стрельбой

    Полиция открыла стрельбу, пострадавших не было. Водитель задержан.

    Других подробностей пока не сообщается.

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    Напомним, в марте прошлого года мужчина, проходя через рамку металлоискателя на входе в здание Капитолия, достал пистолет и направил его на сотрудника полиции. В ответ стражи порядка открыли огонь и задержали преступника. Осколками была ранена стоявшая рядом женщина.

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