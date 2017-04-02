В США на концерте произошла стрельба, двое госпитализированы - СМИ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Во время концерта на открытом воздухе в американском штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу, сообщает телеканал CBS 6.

Согласно информации, два человека доставлены в больницу.

Музыкальный фестиваль, на котором должны были присутствовать 10-12 тысяч зрителей, проходил в мотопарке округа Динуидди вечером в субботу. Примерно в 20.00 по местному времени (3.00 воскресенья по Киеву) послышался звук выстрела у сцены. Позже стрельба была слышна в других частях парка.

Госпитализированы два человека, которые получили ранения в руку и ногу, их жизням ничего не угрожает. Еще один человек поранился стеклом от автомобиля, в который попала пуля.

Власти расследуют инцидент, правоохранительные органы пока не установили личность стрелка.

Ранее сообщалось, что в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел сильный взрыв. Около 20 человек получили ранения.