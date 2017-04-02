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    В США на концерте произошла стрельба, двое госпитализированы - СМИ

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    Согласно информации, госпитализированы два человека, они ранены в руку и ногу, их жизням ничего не угрожает. Правоохранительные органы пока не установили личность стрелка.
    Скорая. Архивное фото
    Associated Press Brynn Anderson

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Во время концерта на открытом воздухе в американском штате Виргиния неизвестный открыл стрельбу, сообщает телеканал CBS 6.

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    УНИАН
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    Согласно информации, два человека доставлены в больницу.

    Музыкальный фестиваль, на котором должны были присутствовать 10-12 тысяч зрителей, проходил в мотопарке округа Динуидди вечером в субботу. Примерно в 20.00 по местному времени (3.00 воскресенья по Киеву) послышался звук выстрела у сцены. Позже стрельба была слышна в других частях парка.

    Госпитализированы два человека, которые получили ранения в руку и ногу, их жизням ничего не угрожает. Еще один человек поранился стеклом от автомобиля, в который попала пуля.

    Власти расследуют инцидент, правоохранительные органы пока не установили личность стрелка.

    Ранее сообщалось, что в субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел сильный взрыв. Около 20 человек получили ранения.

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