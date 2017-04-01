Во Франции прогремел взрыв на карнавале, есть пострадавшие - СМИ

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу в ходе карнавала в коммуне Вильпент в пригороде Парижа произошел сильный взрыв. Около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает издание Express.

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По информации газеты Parisien, за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока.

Взрыв раздался около 17.30 местного времени в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

Согласно информации издания, причиной взрыва был не теракт, а несчастный случай. На месте инцидента работают полиция и спасатели.

Как передает портал francetvinfo, посетителями карнавала, традиционно устраиваемого городом для маленьких жителей, было около тысячи детей.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел на западе Великобритании в графстве Мерсисайд из-за, предположительно, утечки газа или пожара; пострадали 15 человек.