Стрельба Пашинского: ГПУ получила доступ к звонкам сына депутата

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева предоставил ГПУ доступ к информации о мобильных переговорах сына депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в день конфликта с Вячеславом Химикусом. Об этом говорится в определении суда от 13 марта, передают "Украинские Новости".

В ходе следствия установлено, что около 17:30 в день конфликта Пашинский общался по мобильному телефону со своим сыном, который также использовал мобильный телефон и звонил по определенному номеру.

"В связи с необходимостью установления фактического нахождения Пашинского и лиц, с которыми он контактирует, необходимо получить информацию о входящих/исходящих соединениях вышеупомянутого абонента в период с 31.12.2016 по 01.01.2017", — сказано в решении суда.