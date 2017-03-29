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    Стрельба Пашинского: ГПУ получила доступ к звонкам сына депутата

    (обновлено: )106
    В ходе следствия установлено, что в день конфликта Пашинский общался по мобильному телефону со своим сыном, который также использовал мобильный телефон и звонил по определенному номеру.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

     

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева предоставил ГПУ доступ к информации о мобильных переговорах сына депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в день конфликта с Вячеславом Химикусом. Об этом говорится в определении суда от 13 марта, передают "Украинские Новости".

     

    В ходе следствия установлено, что около 17:30 в день конфликта Пашинский общался по мобильному телефону со своим сыном, который также использовал мобильный телефон и звонил по определенному номеру.

    "В связи с необходимостью установления фактического нахождения Пашинского и лиц, с которыми он контактирует, необходимо получить информацию о входящих/исходящих соединениях вышеупомянутого абонента в период с 31.12.2016 по 01.01.2017", — сказано в решении суда.

     

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