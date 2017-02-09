Пашинский: информацию о покупке двигателей в РФ рассмотрят в Раде

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский намерен инициировать расследование относительно информации СМИ о покупке у России "Укроборонпромом" через молдавские фирмы двигателей для военной техники.

Ранее телеканал "Первый национальный" сообщил, что госконцерн "Укроборонпром" через дочерние компании закупает по завышенным ценам российские двигатели для военной техники через молдавские фирмы.

"В ближайшее время на комитете буду инициировать проведение специального заседания с участием представителей правоохранительных органов для выяснения возможных фактов сомнительных закупок двигателей для военной техники через подставные фирмы Молдовы. О времени, месте и детали встречи сообщу на своей странице в Facebook", — написал Пашинский в соцсети.

Также он намерен подать в суд на авторов сюжета о покупке Украиной военной техники в связи с тем, что его имя упоминается в сюжете.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако время от времени в СМИ появляется информация о закупках Киевом российских комплектующих.

Так, в конце 2016 года СМИ сообщали, что фирма "Укринмаш" (входит "Укроборонпром") якобы через британских посредников закупала у российских производителей гусеничные ленты для военной техники и двигатели для БТР-70. В "Укроборонпроме" опровергли эту информацию.