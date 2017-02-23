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    Пашинский добивается в суде признания себя потерпевшим - Портнов

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    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (51)

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    По словам бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, нардеп Сергей Пашинский подал заявление в Печерский суд, указав, что пострадал и теперь нуждается в защите своих прав.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Нардеп Сергей Пашинский обратился в Печерский суд, для того, чтобы его признали потерпевшим по делу о конфликте с Вячеславом Химикусом, в результате которого последний получил огнестрельное ранение, сообщил бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов в Facebook

    "Вы не поверите и не знаю даже, как это лучше сообщить, но депутат Народного Фронта Пашинский на днях попытался тихонько признать себя потерпевшим в Печерском суде. Фигурант незаметно подал туда заявление, указав, что пострадал и теперь нуждается в защите своих прав", — написал Портнов.

     

    По информации Портного, чьи адвокаты защищают пострадавшего Химикуса, дело будет рассматриваться 7 марта. 

    В канун Нового года нардеп Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

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    Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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