Пашинский добивается в суде признания себя потерпевшим - Портнов

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Нардеп Сергей Пашинский обратился в Печерский суд, для того, чтобы его признали потерпевшим по делу о конфликте с Вячеславом Химикусом, в результате которого последний получил огнестрельное ранение, сообщил бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов в Facebook.

"Вы не поверите и не знаю даже, как это лучше сообщить, но депутат Народного Фронта Пашинский на днях попытался тихонько признать себя потерпевшим в Печерском суде. Фигурант незаметно подал туда заявление, указав, что пострадал и теперь нуждается в защите своих прав", — написал Портнов.

По информации Портного, чьи адвокаты защищают пострадавшего Химикуса, дело будет рассматриваться 7 марта.

В канун Нового года нардеп Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

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Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.