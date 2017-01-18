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    Общество

    Обнародована аудиозапись допроса ключевого свидетеля по "делу Пашинского"

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    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (48)

    (обновлено: )96
    Аудиозапись обнародовал бывший заместитель главы Администрации президента, юрист Андрей Портнов. Он утверждает, что она доказывает, что народный депутат и его супруга дали ложные показания.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель главы Администрации президента, юрист Андрей Портнов обнародовал запись допроса ключевого свидетеля по делу о стрельбе народного депутата Сергея Пашинского ("Народный фронт") — водителя микроавтобуса.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    Ранее Портнов разместил в сети запись перекрестного допроса Пашинского и подстреленного им Вячеслава Химикуса.

    "Когда мы уже должны были толкать Volkswagen, в этот момент проезжал джип, который остановился возле нас. Стекло в этой машине опустилось и начался разговор с Химикусом, который сказал "проезжайте", потом машина-джип начала движение вперёд и где-то метров через 20 остановилась. После этого из машины — джипа вышел незнакомый человек и сказал нам: "всем лицом в землю!" и сделал выстрел", — процитировал аудиофайл Портнов на своей странице в Facebook.

    Прослушать аудиозапись можно здесь.

    В канун Нового года нардеп Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

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    Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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