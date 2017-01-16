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    Дело Пашинского. Портнов разместил в сети запись перекрестного допроса

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    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (46)

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    По словам нардепа Сергея Пашинского, он не делал выстрел лежа, а прицельно стрелял ниже пояса в ногу, чтобы остановить Вячеслава Химикуса. На аудиозаписи парламентарий утверждает, что выстрелил сразу, как только смог.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов разместил в интернете аудиозапись допроса нардепа Сергей Пашинского.

    Дело Пашинского. Результаты перекрестного допроса. Видео
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube
    Дело Пашинского. Результаты перекрестного допроса

    Смотрите также: Пашинский о требовании опубликовать видео очной ставки с Химикусом

    На аудиозаписи Пашинский утверждает, что выстрелил сразу, как только смог.

    Аудиозапись можно прослушать здесь.

    "После того, как меня сбили с ног, я встал и сразу (я настаиваю на слове сразу). Я не стоял и не вступал в переговоры с господином Химикусом. Я думаю, на 90 процентов уверен, что это не был выстрел лежа. Я когда встал сделал выстрел, то есть не лежа. Я не делал выстрел лежа, это однозначно. Я прицельно стрелял ниже пояса в ногу, чтобы его остановить", — сказал депутат во время допроса.

    Ранее сообщалось, что Пашинский потребовал от генерального прокурора Юрия Луценко опубликовать фрагменты видеодопроса очной ставки с раненным им Вячеславом Химикусом.

    В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

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