Дело Пашинского. Портнов разместил в сети запись перекрестного допроса

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов разместил в интернете аудиозапись допроса нардепа Сергей Пашинского.

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На аудиозаписи Пашинский утверждает, что выстрелил сразу, как только смог.

Аудиозапись можно прослушать здесь.

"После того, как меня сбили с ног, я встал и сразу (я настаиваю на слове сразу). Я не стоял и не вступал в переговоры с господином Химикусом. Я думаю, на 90 процентов уверен, что это не был выстрел лежа. Я когда встал сделал выстрел, то есть не лежа. Я не делал выстрел лежа, это однозначно. Я прицельно стрелял ниже пояса в ногу, чтобы его остановить", — сказал депутат во время допроса.

Ранее сообщалось, что Пашинский потребовал от генерального прокурора Юрия Луценко опубликовать фрагменты видеодопроса очной ставки с раненным им Вячеславом Химикусом.

В канун Нового года, Пашинский сообщил о нападении на него под Киевом. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему. В свою очередь пострадавший житель Киевской области Вячеслав Химикус уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".