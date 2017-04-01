В Киеве со стрельбой задержали иностранцев, грабивших автомобили

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители со стрельбой задержали группу из четырех иностранцев по подозрению в обворовывании автомобилей в Дарницком районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Киеве.

По данным полиции, около 15:00 в субботу в Днепровском районе оперативники заметили группу злоумышленников, которые обворовывали автомобили. При задержании они пытались бежать в разные стороны.

"При попытке побега злоумышленников правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов: трех мужчин задержали, еще одному удалось скрыться на автомобиле. Пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в сообщении. Позже скрывшийся подозреваемый был тоже задержан правоохранителями.

Полиция сообщила, что все задержанные являются иностранцами, однако какое у них гражданство, не уточняется. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе столицы возникла стрельба, ранение получил один человек.