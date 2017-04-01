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    В Киеве со стрельбой задержали иностранцев, грабивших автомобили

    (обновлено: )108
    Согласно информации пресс-службы главного управления Нацполиции в Киеве, трех мужчин задержали, еще одному удалось скрыться на автомобиле. Пострадавших в результате инцидента нет.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители со стрельбой задержали группу из четырех иностранцев по подозрению в обворовывании автомобилей в Дарницком районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Киеве.

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    По данным полиции, около 15:00 в субботу в Днепровском районе оперативники заметили группу злоумышленников, которые обворовывали автомобили. При задержании они пытались бежать в разные стороны.

    "При попытке побега злоумышленников правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов: трех мужчин задержали, еще одному удалось скрыться на автомобиле. Пострадавших в результате инцидента нет", — говорится в сообщении. Позже скрывшийся подозреваемый был тоже задержан правоохранителями.

    Полиция сообщила, что все задержанные являются иностранцами, однако какое у них гражданство, не уточняется. Сейчас с ним работают следователи.

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе столицы возникла стрельба, ранение получил один человек.

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