Хроника 2 апреля: конфликт в киевском Доме профсоюзов, убийство адвоката под Ровно

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 2 апреля, произошел конфликт в столичном Доме профсоюзов с участием ветеранов АТО, также стало известно, что руководство НБУ проверяют на причастность к растрате миллиардов, а в списке на закрытие оказались сотни "антиукраинских" сайтов. Помимо этого в Ровенской области застрелили адвоката, а в Швеции произошло смертельное ДТП со школьным автобусом. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Конфликт в столичном Доме профсоюзов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и другие правоохранители, намеревавшиеся провести следственные действия в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве, столкнулись с тем, что в здание их не пропускали люди, назвавшиеся ветеранами батальона "Донбасс". По словам представителя спецслужбы, директор Ассоциации профсоюзов в течение трех месяцев обращался в правоохранительные органы, так как в течение этого времени он не может попасть в свое здание и не может привести его в соответствующее состояние.

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановил работу

Для проведения среднего планово-предупредительного ремонта остановлен третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. По данным пресс-службы станции, в перечень основных работ, планируемых к выполнению, входит средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, вывоз отработанного ядерного топлива, испытания и измерения тепловыделяющих сборок Westinghouse, а также текущий ремонт блочного и пуско-резервных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд.

Руководство НБУ проверяют на причастность к растрате миллиардов

Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что руководство Нацбанка проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. НАБУ в среду сообщило, что в рамках обысков изымает документацию в Нацбанке. По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.

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Убийство адвоката в Ровенской области

В Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий. Во время стрельбы также ранили ее мужа, "свободовца" Вячеслава Чайку, который в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. В полиции сообщили, что в убийстве подозревают сына потерпевшего от первого брака – 29-летнего прокурора Игоря Чайку.

В списке на закрытие сотни "антиукраинских" сайтов

Замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин заявил, что в списке сайтов, которые могут представлять угрозу национальным интересам Украины, находятся сотни ресурсов. По его словам, списки рекомендуемых к закрытию сайтов и уже заблокированных ресурсов передали волонтеры. Министерство проанализирует полученную информацию.

Умер известный юморист и участник "Маски-шоу" Сергей Олех

Одесский юморист, участник проектов "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные" Сергей Олех умер в реанимации после длительной онкологической болезни. Об этом сообщают друзья и знакомые телеведущего на его странице в Facebook. 16 мая Сергею должно было исполниться 52 года. Он снимался в таких фильмах, как "Команда", "Не в деньгах счастье", а также в сериалах "Ликвидация", "Анка с Молдаванки" и "Собачья гостиница".

Презентация первой украинской крупнокалиберной снайперской винтовку

В Харькове показали первую украинскую крупнокалиберную снайперскую винтовку. Snipex Rhino Hunter — крупнокалиберная винтовка, разработанная на Харьковском химическом заводе. Длина ствола – 750 миллиметров, при общей длине – 1200. Производители уверяют, что стрельба из Snipex максимально удобна: легкая перезарядка, гильза выбрасывается автоматически, слабая отдача и ствол, который плавает.

РФ провела учебные стрельбы в Крыму

В Крыму прошли учения артиллерийских подразделений армейского корпуса и морской пехоты с выполнением стрельб. Для подавления огневых точек условного противника, закрепившегося на побережье, были применены гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня "Град", 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона" и 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика". В тренировке приняли участие около 600 военных, было задействовано более 100 единиц боевой техники.

Литва и Латвия присоединились к судебной жалобе Польши по Opal

Литва и Латвия решили присоединиться к судебной жалобе Польши по делу газопровода Opal. По информации СМИ, с просьбой о поддержке иска выступало министерство иностранных дел Польши. "Таким образом, ведомство хотело подчеркнуть, что дело Opal имеет существенное значение также для других стран Центральной Европы. МИД рассчитывает, что вмешательство Литвы и Латвии увеличат шансы на благоприятное для Польши урегулирование спора", — говорится в сообщении.

Смертельное ДТП со школьным автобусом в Швеции

В швецкой провинции Херьедален автобус с 50-60 школьниками вылетел с трассы. В результате ДТП погибли три человека, шестеро получили тяжелые травмы, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунда. По данным врачей, 19 человек получили травмы средней тяжести и 31 — легкие повреждения. По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции. Причины аварии пока неизвестны.

Парламентские выборы в Армении

Три политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки данных с 1025 участков из 2009 – правящая Республиканская партия лидирует с 50,43 %, свидетельствуют данные с сайта ЦИК республики. Выборы стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. В выборах приняли участие пять партий.

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Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.