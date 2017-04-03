На парламентских выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия

Гамлет Матевосян — Ереван, для РИА Новости Украина

Очередные парламентские выборы прошли в воскресенье в Армении. Согласно данным exit poll, в Национальное собрание проходят четыре политические силы: правящая Республиканская партия Армении, возглавляемая президентом Сержем Саргсяном, блок "Царукян", основателем которого является один из крупнейших предпринимателей республики Гагик Царукян, блок "Елк" (Исход) и партия Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД).

В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении (РПА), "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-НПА).

По данным exit poll, проведенного компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу телекомпании "Еркир Медиа", первое место занимает правящая Республиканская партия Армении, набрав 46%.

Блок "Царукян" с 25% на втором месте. Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" — 10%. На четвертой позиции — входящая в правящую коалицию АРФД с 5%.

Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов.

Не смогли преодолеть установленный барьер партия "Армянское возрождение" — 4%, блок "Оганян-Раффи-Осканян" — 3%, блок "Конгресс-НПА" — 3%, партия "Свободные демократы" — 2% и Коммунистическая партия Армении — 2%.

По данным телеканала "Еркир Медиа", были опрошены около 30 тысяч избирателей. Опросы проводились во всех 13 избирательных округах на 125 избирательных участках.

Ожидается, что ЦИК объявит предварительные результаты выборов не позднее 20.00 (19.00 по Киеву) понедельника, а окончательные итоги будут представлены через неделю.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 20:00.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 60,86%, что составляет 1 574 947 человек.

Обязательный порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися.

В предыдущих парламентских выборах в мае 2012 года, по окончательным данным ЦИК, приняли участие 1 573 053 человека из 2 523 101 избирателей, имеющих право голоса.

В 13 избирательных округах Армении были сформированы 2009 избирательных участков. Общее число избирателей составило более 2,56 миллиона человек.

По мнению экспертов, основная борьба должна была развернуться между возглавляемой президентом Саргсяном РПА, находящейся у власти почти 20 лет, и блоком "Царукян", созданным предпринимателем Царукяном.

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" ратуют за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

Выборы освещали более 1,2 тысячи представителей местной прессы и около 100 сотрудников трех десятков зарубежных СМИ, более половины из которых — российские. За ходом голосования следили свыше 28 тысяч представителей 49 местных и шести международных организаций. Число международных наблюдателей — более 640.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина и член ЦИК РФ Сиябшах Шапиев приняли участие в наблюдении за выборами депутатов парламента Армении. Гришина посетила страну по приглашению главы Центризбиркома республики, а Шапиев возглавил делегацию ЦИК РФ в составе миссии наблюдателей от СНГ.

По словам Гришиной, выборы в Армении прошли в соответствии с законом, избирательным комиссиям удалось успешно организовать процесс голосования с учетом многих законодательных новаций. Наблюдатели от российского Центризбиркома не высказали каких-либо замечаний, добавила она.

"Достаточно высокая явка демонстрировалась. В принципе, новаций было много, комиссии работали по измененному законодательству, были обучены. Мы наблюдали, что организовать процесс комиссиям удалось", — сообщила Гришина.

Она напомнила, что ранее в избирательное законодательство Армении были введены меры, обеспечивающие предельную прозрачность процесса голосования, была создана электронная база избирателей.

"С новациями законодательства комиссии справились. В принципе, был еще введен и особый способ голосования по бюллетеням за политические партии и внутри списков за кандидатов региональных групп. Это тоже было новое для избирателей", — сказала наблюдатель от ЦИК РФ.

По данным Гришиной, наблюдатели, которые приехали из РФ, по разным участкам фиксировали высокую активность избирателей и каких-либо замечаний высказано не было.

В свою очередь, наблюдатели от СНГ отметили, что члены участковых избирательных комиссий и сами избиратели хорошо подготовлены к процессу голосования.

"Наше убеждение — что очень большая разъяснительная работа накануне выборов помогла избежать трудностей, скопления людей. Члены комиссий очень грамотно помогают избирателям сориентироваться. Сами избиратели также очень хорошо подготовлены", — заявил глава миссии наблюдателей, председатель исполкома — исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в парламент Армении Игнасио Санчес Амор выразил надежду, что изменения в Конституцию страны и нововведения в порядке проведения выборов помогут изменить политическую культуру Армении.

Помимо перехода к парламентской форме правления и проведения выборов по пропорциональной системе, введен ряд технических новшеств для обеспечения прозрачности голосования. В частности, избирателей обязали предоставлять электронный отпечаток пальца для исключения случаев повторного голосования.

"Мы надеемся, что армянский народ, власти и парламент проводят реформы не только для того, чтобы изменить порядок выборов, но и для изменения политической культуры Армении", — сказал наблюдатель.

Вместе с тем, Амор отказался давать какие-либо комментарии о ходе выборов и о том, есть ли у него данные о нарушениях. "Мы выступим с заявлением завтра на пресс-конференции", — пояснил представитель наблюдателей ОБСЕ.

Жители Еревана, принявшие участие в голосовании на выборах, в большинстве своем желают повышения зарплат, пенсий, социального обеспечения, а также ожидают от новых властей увеличения числа рабочих мест, передает корреспондент РИА Новости.

Голосование в армянской столице набрало обороты к середине дня. Как и ожидали представители избирательных комиссий, граждане активнее потянулись на участки.

Как поделилась с корреспондентом опустившая бюллетень в урну жительница Еревана, "в первую очередь хотелось бы, чтобы после этих выборов улучшилось социальное положение". "Нам хочется, чтобы была стабильность, мир — это, пожалуй, главное", — заявила женщина, представившаяся Сузанной.

"Хочется верить, что эти выборы что-то изменят", — сказала она.

Sputnik | Перейти в фотобанк Президент Армении Серж Саргсян голосует на выборах в Национальное собрание

Проголосовавший на этом же участке (школа №24) бизнесмен Ашот убежден, что после выборов "все будет хорошо".

В свою очередь работающий аудитором Оганес Петросян выразил мнение, что среди депутатов предыдущего парламента, баллотирующихся в новый состав, есть те, "кто как не работал, так и не будет работать". "Это, конечно, скорее исключения из правила. Но мне кажется, что новая схема выборов нацелена на то, чтобы исправить эту ситуацию и в парламент попали только достойные люди", — заключил он.

"А я надеюсь на то, что наши новые депутаты повысят нам зарплаты и создадут дополнительные рабочие места, потому что без работы жить просто невозможно", — заявил пенсионер, занимающийся частным извозом.

Сообщений о массовых нарушениях на выборах нет. Однако ряд оппозиционных сил заявили о некоторых инцидентах.

В частности, оппозиционный блок "Елк" заявил, что доверенные лица политсилы зафиксировали несоответствие номеров талонов избирателей номеру в журнале, вынос гражданами с участков неиспользованных бюллетеней, отказ председателей комиссии составить протокол из-за неполадок технических устройств, а также случаи пометок на уголках бюллетеней РПА и Коммунистической партии Армении.

Как заявил оппозиционный блок Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении, большая часть нарушений — скопления на избирательных участках и случаи открытого голосования.

На избирательных участках Армении впервые используются технические средства регистрации избирателей с применением технологий электронной дактилоскопии. Там же установлены видеокамеры для съемки процесса голосования. В ЦИК поступали сообщения о неисправностях некоторых технических средств и видеокамер.

Однако представители правящей РПА отметили, что выборы прошли нормально, возникшие технические проблемы не могут испортить ситуацию.

"Понятно, что из десятков тысяч приборов и камер некоторые могут и не работать. Сообщения о перебоях поступили с 30 избирательных участков из 2009, то есть 1,5%, а это не может бросить тень на ход выборов на остальных участках", — сказал зампредседателя РПА Армен Ашотян.

По его словам, в ходе выборов отмечены случаи вирусных спам-рассылок с ложными сигналами о нарушениях. "Заполнение информпространства "мусором" — спланированная стратегия, начавшаяся еще накануне", — добавил Ашотян.

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Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян, третий номер пропорционального списка правящей РПА, призвала другие политические силы не создавать иллюзию массовых нарушений в ходе выборов.

Отвечая на вопрос журналистов о нарушениях, Ованнисян отметила, что у нее пока нет информации, соответствуют ли действительности сведения, которые распространяют через СМИ некоторые политсилы.

"Если есть какая-то проблема, то на нее обязательно будет реакция, учитывая наличие видеокамер практически на всех избирательных участках на территории Армении, беспрецедентное количество наблюдателей и в целом весь задействованный механизм контроля", — сказала министр.

Позже секретарь ЦИК республики Армен Смбатян сообщил, что проблемы с видеозаписью процесса голосования на выборах в парламент и ее трансляции через интернет решены.