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    Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС остановил работу

    (обновлено: )47802
    В перечень основных работ входит средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, вывоз отработанного ядерного топлива, испытания и измерения тепловыделяющих сборок Westinghouse.
    Южно-Украинская АЭС
    RIA News А. Соломонов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Для проведения среднего планово-предупредительного ремонта остановлен третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба станции.

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    В частности планируются испытания тепловыделяющих сборок Westinghouse.

    "Второго апреля в 01.43 третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 103 дня", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, в перечень основных работ, планируемых к выполнению, входит средний ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, вывоз отработанного ядерного топлива, испытания и измерения тепловыделяющих сборок Westinghouse, а также текущий ремонт блочного и пуско-резервных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд.

    Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме, добавили в пресс-службе.

    Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

    Ранее пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом" сообщила, что третий энергоблок Ровенской АЭС подключили к энергосети после ремонта.

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