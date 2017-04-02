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    Руководство НБУ проверяют на причастность к растрате миллиардов

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    Согласно информации, в рамках обысков изымается документация в Нацбанке. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением.
    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что руководство Нацбанка проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

    Национальный банк Украины
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    НАБУ в среду сообщило, что в рамках обысков изымает документацию в Нацбанке. По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.

    "У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины, и оно связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование", — сказал Сытник в эфире телеканала "1+1".

    По его словам, предметом расследования данного дела является законность растраты выделенных средств. "Мы проверяем законность трат средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства НБУ", — уточнил он.

    Как отметил Сытник, возможный ущерб может исчисляться миллиардами гривен.

    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в помещении Национального банка Украины.

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