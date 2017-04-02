Полиция назвала подозреваемого в убийстве адвоката в Ровенской области

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полиция назвала подозреваемого в убийстве 43-летнего адвоката Виктории Шаблий и ранении ее 55-летнего супруга Вячеслава Чайки. Оба пострадавших в результате стрельбы в Ровенской области имели отношение к ВО Свобода, Чайка является экс-главой полиции Ровенской области. Об этом сообщает УНН.

В убийстве подозревается работник прокуратуры Тернопольской области Игорь Чайка — старший сын потерпевшего. Об этом сообщили в полиции.

Стрельба произошла на почве семейного конфликта. К Вячеславу Чайке приехал старший сын Игорь. Ссора закончилась стрельбой.

По оперативным данным, сын выпустил обойму в жену отца, она скончалась на месте. Отец получил два ранения.

Вячеслава Чайку прооперировали. Стрелок пока не задержан. На месте изъяли гильзы от пистолета 9 мм. Подозреваемого собираются объявить розыск.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в городе Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на последних выборах баллотировалась на должность городского головы от партия "Свобода".