наверх
02.04.201719:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция назвала подозреваемого в убийстве адвоката в Ровенской области

    (обновлено: )95
    Согласно информации, сын выпустил обойму в жену отца, она скончалась на месте. Отец получил два ранения. Как сообщается, подозреваемого собираются объявить розыск.
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полиция назвала подозреваемого в убийстве 43-летнего адвоката Виктории Шаблий и ранении ее 55-летнего супруга Вячеслава Чайки. Оба пострадавших в результате стрельбы в Ровенской области имели отношение к ВО Свобода, Чайка является экс-главой полиции Ровенской области. Об этом сообщает УНН.

    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua
    Появились фото с места убийства адвоката в Ровенской области

    В убийстве подозревается работник прокуратуры Тернопольской области Игорь Чайка — старший сын потерпевшего. Об этом сообщили в полиции.

    Стрельба произошла на почве семейного конфликта. К Вячеславу Чайке приехал старший сын Игорь. Ссора закончилась стрельбой.

    По оперативным данным, сын выпустил обойму в жену отца, она скончалась на месте. Отец получил два ранения.

    Вячеслава Чайку прооперировали. Стрелок пока не задержан. На месте изъяли гильзы от пистолета 9 мм. Подозреваемого собираются объявить розыск.

    Ранее сообщалось, что 1 апреля в городе Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на последних выборах баллотировалась на должность городского головы от партия "Свобода".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Антон Геращенко
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации