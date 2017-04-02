В Ровенской области застрелили адвоката и ранили экс-начальника МВД области

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, в городе Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на последних выборах баллотировалась на должность городского головы от партия "Свобода", сообщает "Ровно вечернее".

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По информации СМИ, 43-летняя женщина скончалась от полученных травм. Во время стрельбы также ранили "свободовца" Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Пострадавший находится в больнице.

"1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи г. Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина. Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвую 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу", — сообщили в полиции.

Вечернее Ровно Вячеслав Чайка. Архивное фото

Ранее сообщалось, что несколько десятков копателей янтаря заблокировали полицию во Владимирецком районе Ровенской области. В отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области рассказали, что люди разобрали небольшой деревянный мост через водоем и требовали отдать изъятые помпы.