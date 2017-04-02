наверх
02.04.201716:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Появились фото с места убийства адвоката в Ровенской области

    (обновлено: )13310
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    На месте убийства адвоката в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua

    Рекомендуем

    Велопарад Планет прошел в КиевеКостюмированный "Велопарад Планет" в Киеве13:55 02.04.2017
    Шоу Галилео открыло фестиваль Французская весна в КиевеГрандиозное открытие фестиваля "Французская весна" в Киеве10:11 02.04.2017
    Последствия обстрела в Донецкой областиПоследствия обстрела Петровского района Донецка04:44 02.04.2017
    Юморина 2017 в ОдессеВозвращение Юморины в Одессу00:43 02.04.2017
    Реконструкция Почтовой площади в КиевеПродолжение следует: реконструкция Почтовой площади в Киеве22:58 01.04.2017
    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечереУмер Евгений Евтушенко - поэт, режиссер, сценарист и актер22:12 01.04.2017
    Взрыв авто в ОдессеНа месте взрыва автомобиля Дарта Вейдера в Одессе17:54 01.04.2017
    Акция велосипедистов в Киеве: Свободное движение для всех!Акция велосипедистов в Киеве: "Свободное движение для всех!"13:06 01.04.2017
    Беспорядки в ПарагваеПылающий Парагвай: протестующие подожгли здание конгресса08:44 01.04.2017
    Все фотоленты

    Полиция в Ровенской области устанавливает обстоятельства убийства адвоката Виты Шаблий и ранения бывшего начальника областной милиции Вячеслава Чайки, сообщили в Отделе коммуникации полиции области, передает УНИАН.

    Смотрите также: Появилось видео с места стрельбы в центре Киева

    Сообщается, что в субботу, 1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи города Дубно о том, что в частном доме на улице Жуковского ранен человек.

    Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу. 

    Ссылки по теме:
    Теги: