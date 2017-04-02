Появились фото с места убийства адвоката в Ровенской области

Полиция в Ровенской области устанавливает обстоятельства убийства адвоката Виты Шаблий и ранения бывшего начальника областной милиции Вячеслава Чайки, сообщили в Отделе коммуникации полиции области, передает УНИАН.

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Сообщается, что в субботу, 1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи города Дубно о том, что в частном доме на улице Жуковского ранен человек.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.