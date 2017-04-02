наверх
02.04.201711:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция сообщила подробности об убийстве адвоката в Ровенской области

    (обновлено: )115
    В субботу, 1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи города Дубно о том, что в частном доме на улице Жуковского ранен человек.
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полиция в Ровенской области устанавливает обстоятельства убийства адвоката Виты Шаблий и ранения бывшего начальника областной милиции Вячеслава Чайки, сообщили в Отделе коммуникации полиции области, передает УНИАН.

    На месте стрельбы в Хмельницком
    ГУ Нацполиции в Хмельницкой области
    Патрульные застрелили мужчину в Хмельницком: кадры с места ЧП

    Читайте также: Капитал не любит суеты. Украина – территория сафари для инвесторов

    Сообщается, что в субботу, 1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи города Дубно о том, что в частном доме на улице Жуковского ранен человек.

    Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу. 

    Ранее СМИ сообщили, что в доме на улице Жуковского стреляли в адвоката и кандидата на должность городского головы Дубно на прошлых выборах — 43-летнюю Виту Шаблий. От полученных травм женщина скончалась. Также был ранен Вячеслав Чайка, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области.

    В Отделе коммуникации полиции области эту информацию подтвердили.

    Ранее в центре Киева на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" застрелили двух человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Рудяков: правительство и сейм Польши реализуют план экспансии на Украину
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации