Капитал не любит суеты. Украина – территория сафари для инвесторов

Дмитрий Дзыговбродский, публицист – для РИА Новости Украина

Итак, российский банк "Сбербанк" продает 100% акций в ПАО "Сбербанк" (Украина) белорусско-латвийскому консорциуму, в который войдут Norvik Banka (Латвия) и белорусская частная компания.

Бывшая "дочка" "Сбербанка" на Украине собирается работать под брендом Norvik Banka. Закрыта сделка будет довольно быстро – в первом полугодии 2017 года, после того, как будет получено одобрение финансовыми и антимонопольными регуляторами Украины.

Но все уже решено.

Напомню, год назад, 24 марта 2016 года Владимир Путин на закрытой встрече с представителями российского бизнеса ответил на вопрос, надо или нет продавать активы на Украине. Тогда Путин посоветовал "подождать, пока есть надежда на нормализацию отношений".

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Прошел год. Киевская власть не только ничего не сделала для нормализации отношений с РФ, но раз за разом демонстрирует неспособность справиться с разгулом националистических маргиналов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: "Украина в настоящий момент не является страной с привлекательным инвестиционным климатом. Это страна с весьма опасной инвестиционной обстановкой и экономикой, наверное, повышенного риска для инвесторов. Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью после того, что стало происходить".

Это и констатация факта, и приговор – на многие годы. Надеяться на закон, порядок и стабильность на территории Украины в ближайшие 5-10 лет бессмысленно. Вкладывать инвестиции в украинское государство опасно.

То есть если ранее существовало политическое решение сохранять присутствие на Украине крупного российского бизнеса – Кремль руководствовался историческими, культурными, гуманными соображениями, то теперь – нет. И только что принятый в России закон о запрете перевода денежных средств в Украину через международные платежные системы (как ответ на запрет российских платежных систем) из той же серии.

"Сбербанк" контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52% его акций. Теперь, в результате действий радикалов и слабости украинской власти, этот стабильный и надежный банк уходит с территории государства, а приходит намного более свободный в инструментах и моделях поведения консорциум инвесторов. В лице Norvik Banka Григория Гусельникова и бизнесмена Саида Гуцериева (через белорусскую компанию). В итоге Григорию Гусельников будет принадлежать 45%, а Саиду Гуцериеву — 55% акций.

Получилась удивительная рокировка. Контроль над бывшей "дочкой" "Сбербанка" все так же остался у российского капитала. Вот только мажоритарным акционером нового консорциума стал подданный Великобритании Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

Если когда-нибудь у "Сбербанка России" возникнет желание, он вернется на Украину в течение месяца. А пока что финансовую территорию страны отдали на откуп финансовым флибустьерам – свободным, ловким, умелым.

И потому радость украинских националистов вызывает удивление. Мало того, что окончательно уничтожили инвестиционный имидж Украины перед западными инвесторами. Так еще и поменяли российский государственный капитал на российский же вольный капитал, который абсолютно не связан ограничениями и статусом, как "Сбербанк". И сделать теперь украинские националисты ничего не смогут – потому что на этот раз им пришлось бы выступить против гражданина Великобритании Саида Гуцириева. А Европа это точно не поймет.

По сути, территория Украины объявлена зоной финансового сафари. Без особых правил и без ограничений.

Европейские банки уже сделали выводы. Commerzbank и Deutsche Bank разрывают отношения с украинскими финучреждениями, сокращают число активно действующих договоров.

Непростая судьба ждет украинские банки. Особенно многострадальный "ПриватБанк". Напомню, 17 декабря 2016 года было принято решение о национализации "Привата". Сразу же стало известно, что возглавит банк бывший министр финансов Александр Шлапак.

9 марта 2017 года Шлапак довольно откровенно высказался в интервью, что "никто не будет покупать Феррари с "токсичным" прицепом", и отметил ряд крупных проблем, которые сформировались и вокруг "ПриватБанка", и внутри него. Например, бывшие акционеры практически передали на аутсорсинг банку всю финансовую и бюджетную деятельность своих предприятий. Учитывая, кто был ранее акционером и владельцем "ПриватБанка", можно только догадываться, насколько "токсичны" такие департаменты и какой груз крайне оригинальных финансовых схем они несут в себе.

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Банковский сектор — и российский, и европейский — не интересует идеология и политика, если они не мешают деятельности финансовых учреждений. Банковский сектор прагматичен и рационален. Банки опираются на долгосрочное планирование.

Долгосрочный план подразумевает формирование будущих целей банка и принятие решений на основе долгосрочных прогнозов, в условиях конкретного рынка. Горизонт долгосрочного планирования составляет 5-15 лет.

Если крупные банки уходят из Украины, значит, по всем прогнозам, ближайшие 5-15 лет на этой территории не предвидится ни инвестиционно благоприятного климата, ни законности, ни стабильности.

Только бесконечное финансовое сафари – без правил и без ограничений.

Очевидно, кому-то это очень выгодно.

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