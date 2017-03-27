наверх
27.03.201719:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.31+ 0.12
  • USD27.12+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СМИ назвали имя возможного сообщника киллера, застрелившего Вороненкова

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (106)

    29801
    По словам журналистки Алены Луньковой, киллер Вороненкова приехал в Киев не один, с ним был еще один "экс-донбассовец" Ярослав Левенец, позывной "Хантер".
    Возможный сообщник киллера, застрелившего Вороненкова
    Facebook Алёна Лунькова

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова приехал на место убийства не один — с ним был возможный сообщник, его бывший сослуживец из Донбасса Ярослав Левенец, сообщила на своей странице в Facebook журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В деле убийства Вороненкова слишком быстро назначили виновных - Якубин

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Служба безопасности Украины подтвердила информацию, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ ранее проходил службу в Национальной гвардии.

    "Киллер Вороненкова приехал в Киев не один. С ним был еще один "экс-донбассовец". И дальше очень интересно. Ярослав Левенец, позывной "Хантер". С 2012 был в розыске за экономические преступления, но сам себя называл политзаключенным режима Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович — ред.)", — заявила журналистка.

    Она привела биографию предполагаемого сообщника с сайта "Правого сектора".

    "После выхода из СИЗО в 2014 году Хантер идет воевать к Семенченко (ныне депутат Рады Семен Семенченко, воевал в Донбассе — ред.) в (батальон) "Донбасс". Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера пресечения — домашний арест с браслетом. Семенченко снова за него заступился. Сейчас на сайте комитета освобождения политзаключенных он числится бойцом "Правого сектора", — написала Лунькова.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возможный сообщник киллера, застрелившего Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Балаклея: жизнь после взрывов
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Эрик Найман
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске