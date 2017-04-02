РФ провела учебные стрельбы в Крыму

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Крыму прошли учения артиллерийских подразделений армейского корпуса и морской пехоты с выполнением стрельб. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота ВМФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"В Крыму на морском десантном полигоне Опук в рамках итоговой проверки боеготовности сил с проведением контрольных занятий за зимний период обучения прошло учение артиллерийских подразделений армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота с выполнением стрельб", — сказал он.

Для подавления огневых точек условного противника, закрепившегося на побережье, были применены гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня "Град", 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона" и 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика". Для корректировки огня и контроля за результатами стрельб использовались беспилотные летательные аппараты.

В тренировке приняли участие около 600 военных, было задействовано более 100 единиц боевой техники.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что органы прокуратуры разрабатывают план действий для предъявления России счетов за незаконное пользование воздушным и морским пространствами в Крыму.