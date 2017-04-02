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    Культура

    Умер известный юморист и участник "Маски-шоу"

    (обновлено: )29810
    Как написал на странице Сергея Олеха его друг и товарищ Роман Процик, юморист "до последнего улыбался и держался", а также участвовал в съемках.
    Сергей Олех
    Валерий Ославский / Facebook

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Одесский юморист, участник проектов "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голые и смешные" Сергей Олех умер в реанимации после длительной онкологической болезни. Об этом сообщают друзья и знакомые телеведущего на его странице в Facebook.

    Поэт Евгений Евтушенко на творческом вечере
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умер Евгений Евтушенко - поэт, режиссер, сценарист и актер

    "Он до последнего улыбался и до последнего держался. Ему было больно, но он участвовал в съемках, ему было больно, но он смеялся и смешил других. Спи спокойно, друг. Нам тебя будет очень не хватать. Вечная память!", — написал на странице Сергея Олеха его друг и товарищ Роман Процик.

    16 мая Сергею должно было исполниться 52 года. Он снимался в таких фильмах, как "Команда", "Не в деньгах счастье", а также в сериалах "Ликвидация", "Анка с Молдаванки" и "Собачья гостиница".

    Ранее друг семьи Евгения Евтушенко Михаил Моргулис сообщил, что поэт скончался от рака.

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