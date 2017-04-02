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    Литва и Латвия присоединились к судебной жалобе Польши по Opal

    (обновлено: )29
    Министерство иностранных дел Польши рассчитывает, что вмешательство Литвы и Латвии увеличат шансы на благоприятное для Польши урегулирование спора по газопроводу.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Литва и Латвия решили присоединиться к судебной жалобе Польши по делу газопровода Opal.

    Об этом сообщает польское агентство PAP.

    Сотрудник Газпрома. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
    Польская PGNIG и "Нафтогаз" объединились против Opal и "Газпрома"?

    "Литва и Латвия присоединились к жалобе, которую Польша направила в общий суд ЕС по делу газопровода Opal", — говорится в сообщении.

    По информации агентства, с просьбой о поддержке иска выступало министерство иностранных дел Польши. "Таким образом, ведомство хотело подчеркнуть, что дело Opal имеет существенное значение также для других стран Центральной Европы. МИД рассчитывает, что вмешательство Литвы и Латвии увеличат шансы на благоприятное для Польши урегулирование спора", — говорится в сообщении.

    В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. В конце февраля "Нафтогаз" обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны. Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связанном процессе.

    В Opal поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому газопроводу "Северный поток", но из-за ограничений регуляторов труба была загружена не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal, то есть 12,8 миллиарда кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 миллиарда кубометров.

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