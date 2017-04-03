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    Три политические силы проходят в парламент Армении

    (обновлено: )62
    Республиканская партия Армении набирает 50,43% или 320 тысяч голосов. Блок "Царукян" набирает 28,21% или 179 тысяч голосов. Партия "Дашнакцутюн" набирает 6,83% - 44 тысячи голосов.
    Парламентские выборы в Армении
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    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Три политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки данных с 1025 участков из 2009 – правящая Республиканская партия лидирует с 50,43 %, свидетельствуют данные с сайта ЦИК республики.

    Парламентские выборы в Армении
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении

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    Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент Армении Серж Саргсян, набирает 50,43% или 320 тысяч голосов. Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 28,21% или 179 тысяч голосов. Партия "Дашнакцутюн" набирает 6,83% — 44 тысячи голосов.

    Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют 9 партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

    Выборы стали первыми после принятия поправок в Конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

    Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

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