В Доме профсоюзов в Киеве идут следственные действия - СМИ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят следственные действия в Доме профсоюзов по адресу ул. Крещатик, 16 в Киеве. Об этом сообщает с места события корреспондент "112 Украина".

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"В доме по адресу Крещатик, 16, здание которого принадлежит Киевскому городскому совету профсоюзов, приблизительно с 13 часов дня продолжаются следственные действия. По словам правоохранителей, они пытались зайти в помещение с директором Ассоциации профсоюзов, но не смогли этого сделать, так как столкнулись с сопротивлением неизвестных людей, которые называли себя ветеранами батальона "Донбасс", — сообщает корреспондент.

Ситуацию корреспонденту прокомментировал присутствующий на месте руководитель управления СБУ по защите национальной государственности Роман Матковский.

"На данный момент в помещении продолжаются следственные действия. Их проводят сотрудники Нацполиции, взрывотехники и другие эксперты, которые должны установить, что за три месяца накопилось в этом помещении, пока оно находилось вне контроля его владельцев. В нем находились люди, которые представились ветеранами батальона "Донбасс". Когда мы подошли, они закрыли железные ворота и забаррикадировались", — заявил он.

По словам представителя спецслужбы, директор Ассоциации профсоюзов в течение трех месяцев обращался в правоохранительные органы, так как в течение этого времени он не может попасть в свое здание и не может привести его в соответствующее состояние.

"По словам одного из бойцов "Донбасса", если бы у них было оружие, они бы его применили. Огонь открывался несколько раз. Также против нас применялись три или четыре гранаты слезоточивого газа", — отмечает Матковский.

Сколько в помещении находится людей, правоохранители не знают, так как те сразу отказались от контакта. "По их словам, их было трое. Но сейчас только 3 или 4 опрашивают и еще двое выскакивали", — добавил он.

Глава Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник в комментарии "112 Украина" отметил, что помещение пострадало от пожара, поэтому его организация приступила к восстановлению. "Но из-за грубых нарушений мы расторгли договор с нашим генподрядчиком, и в декабре пытались от него получить эту стройплощадку, но 30 декабря во время передачи зашла группа неизвестных в балаклавах, которые представились представителями ветеранов батальона "Донбасс", заняли помещение и нас не допускали. Мы обратились в правоохранительные органы и только 5 февраля было открыто уголовное производство. После этого мы обращались и в ГПУ и в Министерство обороны, но никаких результатов это не принесло", — рассказал он.

Как сообщили корреспонденту представители батальона "Донбасс", у них в здании проходит бессрочная акция. "Они хотят не дать представителям частного бизнеса открыть в здании заведения общественного питания. Сейчас там продолжают находиться правоохранители", — отметила корреспондент.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала сгоревшую стену.