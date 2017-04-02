Попытка власти запретить сайты обречена на провал - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Попытки власти построить единое информационное пространство, в котором ошибки руководства страны будут подаваться наивысшим благом, становятся все более настойчивыми.

Едва президент Петр Порошенко подписал доктрину информационной безопасности, в Мининформе сразу же бросились выполнять распоряжение начальства. Глава ведомства Юрий Стець на днях отрапортовал о готовности списка интернет-ресурсов, которые своей деятельностью угрожают безопасности Украины. Правда, на сегодняшний день названия "вредоносных" сайтов, которые подлежат закрытию держатся в строжайшем секрете.

"Работа над списком конкретных сайтов осуществляется под грифом "Для служебного пользования" с целью предупреждения спекуляций со стороны российских и пророссийских СМИ и спецслужб", — заявил сам министр.

О том, почему власти стараются не предавать огласке свои планы по закрытию "опасных" ресурсов РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Все это делается для того, чтобы глупость Минстеця была не видна. Власти уже опозорились на всю Европу с запретом въезда на Евровидение-2017 Юлии Самойловой и теперь стараются держать свои дела в тишине. Открытость позволить себе может только эффективная институция. Тогда как Минстець, имеющий средний бюджет на уровне московского пиар-агенства средней руки, не может решать какие-то серьезные информационные пропагандистские задачи. Так что, министерству остается только запрещать. А это лучше делать без огласки, ставя общество перед фактом, чтобы не поднимать волну недовольства. Но в современном социуме путь запретов — это тупиковый путь", — отметил эксперт.

По его словам, попытки Министерства информации заранее обречены на провал.

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"Построить Великий украинский файерволл не удастся. Уверен, что запрещенные сайты будут прекрасно обходить эти блокировки. В той же России, несмотря на куда более лучшие технические возможности, прекрасно смотрят запрещенные украинские интернет-ресурсы. В Минстець не понимают, что над глупостью чиновника думают десятки дураков, но над тем, чтобы ее обойти думают десятки тысяч толковых компетентных людей", — заявил Золотарев.

Политолог считает, что посредством запретов власть борется за свою информационную монополию, за унификацию информационного пространства.

"Руководству страны необходимо, чтобы господствовала одна "правильная" точка зрения, но в различных ее вариантах", — подытожил он.