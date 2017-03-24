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    Фотоленты

    На Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (145)

    222
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дом профсоюзов
    Дом профсоюзов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Дом профсоюзов

    В Киеве на Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала сгоревшую стену.

    "С Дома Профсоюзов в Киеве сняли ткань, которая закрывала последствия пожара. Ремонтные работы в разгаре", — cообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Дворниченко.

    Читайте также: Восстановленный Дом профсоюзов в Киеве: внешний вид, реклама, стоимость работ

    Ранее глава ФПУ Григорий Осовой сообщил, что стоимость работ по реставрации столичного Дома профсоюзов составит более 160 миллионов гривен. Он также добавил, что здание будет воспроизведено практически в первоначальном виде.

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