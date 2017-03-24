В Киеве на Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала сгоревшую стену.

"С Дома Профсоюзов в Киеве сняли ткань, которая закрывала последствия пожара. Ремонтные работы в разгаре", — cообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Дворниченко.

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Ранее глава ФПУ Григорий Осовой сообщил, что стоимость работ по реставрации столичного Дома профсоюзов составит более 160 миллионов гривен. Он также добавил, что здание будет воспроизведено практически в первоначальном виде.