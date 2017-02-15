Незаконная надстройка над Домом профсоюзов в Киеве демонтирована

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Незаконная надстройка над Домом профсоюзов в Киеве полностью демонтирована, сообщил советник Киевского городского головы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

"Как снег сойдет, мэр будет презентовать завершены работы", — цитирует "Радио Свобода" Белоцерковца.

Для сноса незаконной надстройки были задействованы коммунальщики с техникой, хотя демонтаж должен проводиться за счет застройщика.

"Город должен посчитать количество человеко-часов и выставить счет, с которым будет иск к застройщику о взыскании средств", — отметил Белоцерковец.

Демонтаж начался в ноябре прошлого года.

Ранее в здании Дома профсоюзов открылось кафе под названием "Каратель", что вызвало общественный резонанс. Как сообщил глава правления фонда "Вернись живим" Виталий Дейнега, в меню имелись, в частности красно-черные коктейли, а также блюда с околовоенными названиями, персонал кафе был одет в камуфляжную форму. В апреле, несмотря на сопротивление представителей кафе, работники коммунальных служб провели работы по ограждению забором территории Дома профсоюзов и демонтажа входа в кафе.