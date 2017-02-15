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    Незаконная надстройка над Домом профсоюзов в Киеве демонтирована

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    Сообщается, что для сноса незаконной надстройки над Домом профсоюзов были задействованы коммунальщики с техникой, хотя демонтаж должен проводиться за счет застройщика.
    Дом профсоюзов в Киеве
    radiosvoboda.org

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Незаконная надстройка над Домом профсоюзов в Киеве полностью демонтирована, сообщил советник Киевского городского головы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

    Демонтаж надстройки на Доме профсоюзов в Киеве
    Украинское фото
    Демонтаж надстройки на Доме профсоюзов в Киеве

    "Как снег сойдет, мэр будет презентовать завершены работы", — цитирует "Радио Свобода" Белоцерковца. 

    Для сноса незаконной надстройки были задействованы коммунальщики с техникой, хотя демонтаж должен проводиться за счет застройщика.

    "Город должен посчитать количество человеко-часов и выставить счет, с которым будет иск к застройщику о взыскании средств", — отметил Белоцерковец.

    Демонтаж начался в ноябре прошлого года.

    Ранее в здании Дома профсоюзов открылось кафе под названием "Каратель", что вызвало общественный резонанс. Как сообщил глава правления фонда "Вернись живим" Виталий Дейнега, в меню имелись, в частности красно-черные коктейли, а также блюда с околовоенными названиями, персонал кафе был одет в камуфляжную форму. В апреле, несмотря на сопротивление представителей кафе, работники коммунальных служб провели работы по ограждению забором территории Дома профсоюзов и демонтажа входа в кафе.

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