Криминал минус полиция. В Украине резко вырос спрос на охранные услуги

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Участившиеся квартирные кражи, налеты на частные дома, грабежи на улицах непроизвольно заставляют задуматься о безопасности, ведь потерять можно не только деньги и драгоценности, но и здоровье, а то и жизнь. Одно дело, когда гражданин может положиться на свои силы или же оружие, а когда этого нет, одна надежда — на охрану. Хотя это достаточно дорогое удовольствие, отбоя от клиентов ни частные, ни государственные структуры не знают.

Сам себе охранник

Сегодня все гадают, какой срок получит предприниматель из Сухолучья Вышгородского района, который застрелил из своего ружья одного из пятерых влезших в его дом грабителей. Как признался мужчина, так как он живет в частном секторе, он всегда держит под рукой заряженное оружие. И оно ему пригодилось. Убив одного преступника, другие "гости" разбежались.

"Совсем недавно к нам обратился житель одного элитного поселка с просьбой организовать у них охрану. Поселок на окраине города, провести из города сигнализацию и подключить каждый дом — дорого. А к ним повадились воры. Каждый житель не может даже свое имущество сохранить, не то, что чужое добро. Вот и попросили выделить им экипаж охранников, чтобы он по поселку ездил и следил за территорией. Наша охранная фирма такой вид деятельности еще не практиковала, но видно придется этим заняться. Люди в отчаянии и готовы платить за охрану, так как не видят другого выхода", — отмечает руководитель одной из охранных компаний Василий Кравчук.

Как рассказывают специалисты, на рынке охранных услуг сейчас аншлаг. Загружены под завязку даже мелкие, недавно возникшие фирмочки, которые осваивают новые виды деятельности. Ведь от заказчиков нет отбоя. И потянулись к ним заказчики не только на охрану жилья, но и транспортировку грузов по территории Украины, так как на дорогах страны стали чаще орудовать грабители, которые даже не ходу снимают с фур ценный товар. Особенно беспокоятся о сохранности ценных товаров иностранцы, которые чаще всего нанимают охрану. Конечно, все эти накладные расходы потом сказываются на стоимости, но ради того, чтобы не потерять все, иностранцы не экономят, рассказывает Василий Кравчук.

Личный охранник на вес золота

В государственной службе охраны МВД Украины РИА Новости Украина рассказали, что сегодня особой популярностью пользуется не только сигнализация квартиры, но и установка "тревожной кнопки", когда хозяин жилья может в любой опасный момент на нее нажать и вызвать сотрудников. А также нанять личную охрану.

Бесплатно в Украине охрана предоставляется только президенту, председателю ВР и премьеру, ну и еще паре тройке близких к окружению президента людей. Все остальные нанимают охранников либо в частных охранных компаниях, либо же в ГСО МВД. Но и они нарасхват.

"Сегодня у нас даже не хватает на всех желающих заключить договор на личную охрану сотрудников. Приходиться даже отказывать. Работы много, и не успеваем всех обслужить. Спектр заказчиков большой — от политиков первого и второго эшелона, включая народных депутатов, до бизнесменов, банкиров, звезд шоу-бизнеса, иностранцев. Штат зависит от количества договоров. Но сегодня у нас работает 600 сотрудников в управлении физической безопасности. Это рекорд. И возможно не предел. Стоимость одного часа охраны физического лица одним сотрудников стоит от 100 гривен, если договор долгосрочный. Если меньший срок, то сумма выше. Минимальный наряд состоит из двух человек. Максимальный, еще водитель со служебным автомобилем. Хорошая безопасность стоит хороших денег. К тому же, не все сотрудники занимаются только физохраной, мы занимаемся еще охраной объектов и перевозкой ценных грузов, те же инкассаторские. Сегодня только ГСО предоставляет услуги охраны с огнестрельным оружием", — отмечает зам командира управления полиции охраны по физической безопасности Николай Викарий.

Уже начали обращаться за охраной иностранных делегаций, которые собираются приехать на Евровидение, с просьбой предоставить им охрану на это время. Более того, ГСО будет охранять и объекты Евровидения. Будет 12-15 суточных постов на территории, где будет проходить Евровидение. Плюс, охраны и сопровождение делегаций.

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"Ситуация в стране такая, что очень много на руках у населения оружия. В лихие 90-е такого не было. Времена такие настали, что наши сотрудники самые востребованные. Слава Богу, что на сотрудников нашего управления, столичного, нападений не было. Но, увы, застраховаться от этого нельзя. Такая работа", — отмечает Николай Викарий.

На рынке охранных услуг, с учетом криминогенной ситуации в стране, сегодня большой аншлаг, и работы по охране имущества или же лиц хватает всем, даже самым маленьким компаниям. По сути, только они сейчас в выигрыше от разгулявшейся преступностью, в борьбе с которой полиция проигрывает.