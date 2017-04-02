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    Киев

    СБУ заблокировала ветеранов АТО в Доме профсоюзов - СМИ

    (обновлено: )653120
    Как отметил народный депутат Украины от "Самопомощи" Семен Семенченко, неизвестные избили находившихся в Доме профсоюзов людей, в ход шли дубинки и слезоточивый газ.
    Ситуация около Дома профсоюзов в Киеве
    Остров

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины от "Самопомощи" Семен Семенченко рассказал, что сотрудники СБУ и "титушки" забаррикадировали ветеранов АТО в столичном Доме профсоюзов. Об этом сообщает "Остров".

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    "Четвертый месяц ветераны АТО проводят акцию протеста в центре Киева против появления в Доме профсоюзов развлекательных заведений. До сегодняшнего дня к ним не было никаких претензий. Но сегодня туда к ним, в Дом профсоюзов, ворвались неизвестные люди и захватили его, — сообщил он.

    По словам Семенченко, неизвестные избили находившихся там людей, в ход шли дубинки и гранаты слезоточивого газа. В настоящее время силовики заблокировали ветеранов внутри и не выпускают их.

    Также силовики не пропускают на место событий народных депутатов.

    "Таким образам ветераны АТО остаются заблокированными в здании", — отметил Семенченко.

    Ранее сообщалось, что правоохранители проводят следственные действия в Доме профсоюзов по адресу ул. Крещатик, 16 в Киеве.

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