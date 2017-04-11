наверх
11.04.201712:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мужчина, назвавшись "азовцем", открыл стрельбу в морге Энергодара - СМИ

    (обновлено: )250
    По данным местных СМИ, мужчина открыл огонь из пистолета Макарова. В Гражданском корпусе "Азов" заявили, что стрелок не имеет никакого отношения ни к партии, ни к полку.
    Морг в Энергодаре
    en-media.tv

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Мужчина устроил стрельбу из пистолета Макарова в морге Энергодара Запорожской области, сообщает во вторник медиа-центр "Энергодар".

    Инцидент произошел накануне: в местном морге мужчина 1973 года рождения открыл огонь, предположительно из пистолета Макарова.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Азов" против "Сбербанка". Это Аваков дергает за нитки - Золотарев

    По словам очевидцев, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в морг через заднюю дверь и решил научить сотрудников, как следует работать.

    Согласно сообщению, мужчина заявил, что родом из Бердянска, является судмедэкспертом и числится в ячейке Гражданского корпуса "Азов".

    В свою очередь в штабе ГК "Азов" сообщили, что открывший стрельбу — Сергей Кузьменко, и он не имеет никакого отношения к "азовскому движению": ни к партии, ни к полку.

    Есть ли пострадавшие, не сообщается, как и не уточняется, был ли задержан стрелок. Открыто уголовное дело. 

    Вечером в понедельник в Кропивницком произошла перестрелка между пассажирами BMW и Mazda. Введен план "Перехват".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Эрик Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США