Мужчина, назвавшись "азовцем", открыл стрельбу в морге Энергодара - СМИ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Мужчина устроил стрельбу из пистолета Макарова в морге Энергодара Запорожской области, сообщает во вторник медиа-центр "Энергодар".

Инцидент произошел накануне: в местном морге мужчина 1973 года рождения открыл огонь, предположительно из пистолета Макарова.

По словам очевидцев, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в морг через заднюю дверь и решил научить сотрудников, как следует работать.

Согласно сообщению, мужчина заявил, что родом из Бердянска, является судмедэкспертом и числится в ячейке Гражданского корпуса "Азов".

В свою очередь в штабе ГК "Азов" сообщили, что открывший стрельбу — Сергей Кузьменко, и он не имеет никакого отношения к "азовскому движению": ни к партии, ни к полку.

Есть ли пострадавшие, не сообщается, как и не уточняется, был ли задержан стрелок. Открыто уголовное дело.

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