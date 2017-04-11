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    Происшествия

    Пассажиры Mazda и BMW устроили разборки со стрельбой в Кропивницком

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    По данным местных СМИ, стрельба произошла вечером в понедельник в одном из спальных районов города. Есть ли пострадавшие, не сообщается. По данным правоохранителей, введен план "Перехват".
    На месте стрельбы в Кропивницком вечером 10 апреля 2017 года
    gre4ka.info

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Перестрелка произошла вечером в понедельник в Кропивницком Кировоградской области, сообщает местное издание gre4ka.info.

    По словам очевидцев, инцидент произошел около 20.00 в районе жилых домов в 101-микрорайоне; стрельба велась из двух автомобилей — черного BMW и красной Mazda, в каждом из которых было по четыре пассажира.

    gre4ka.info
    На месте стрельбы в Кропивницком вечером 10 апреля 2017 года

    "В полицию поступила информация, что жители слышат выстрелы. На место событий выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным выяснили, что конфликт произошел между пассажирами двух иномарок, которые уехали. При осмотре места происшествия были найдены гильзы. Соответственно по ним можно утверждать, что стреляли не из автоматического оружия. Введен план "Перехват", — заявила изданию пресс-секретарь ГУ НП в области Виталина Бевзенко.

    В ночь на 8 апреля возле ночного клуба во Львове также произошла перестрелка. На месте происшествия патрульные обнаружили раненого 30-летнего мужчину, который лежал на земле. Они вызвали "скорую" и оказали первую домедицинскую помощь пострадавшему. Медики госпитализировали мужчину. 

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