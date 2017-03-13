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    Юрист: акция "азовцев" - уголовно наказуемый акт без политической окраски

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    (обновлено: )14140
    Представители "Национального корпуса", созданного на базе полка МВД "Азов", блокировали одно из отделений "дочки" российского "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве. Вход в здание заложили бетонными блоками. Полиция не вмешивалась.
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В наступление на банковские учреждения активисты во главе с народным депутатом Андреем Билецким, в прошлом командиром "Азова" пошли в понедельник, 13 марта. Рано утром "азовцы" сообщили, что неизвестные по всей стране заблокировали десятки банкоматов российских банков, которые залили строительной пеной, поджигали и заклеивали наклейками. А к полудню собрались на улице Владимирской, недалеко от СБУ и столичного полицейского главка, где продолжили порчу имущества. На этот раз "каменщики" из "Азова" выкладывали кирпичную кладку, образно замуровывая вход в "Сбербанк". Представители полиции до конца акции на месте происшествия не появились.

    Сбербанк за бетонной стеной: протест Азова в Киеве. Видео
    Br brams via UBR/Youtube
    "Сбербанк" за бетонной стеной: протест "Азова" в центре Киева

    "В результате так называемой акции молодые люди совершили ряд уголовных преступлений. Прежде всего, это порча чужого имущества. Второе — это препятствование работе юрлица. Юрлицо еще не заявило о том, что оно прекращает свою деятельность, на каком основании, по какому праву кто-либо замуровывал вход в здание? Это общеуголовное наказуемое действие без политической окраски, за которое перед законом должен отвечать каждый гражданин страны", - отмечает адвокат Мария Самбур.

    Как отмечает юрист, так как своими действиями собравшиеся под финучреждением подвергали опасности других людей в общественном месте, то их еще нужно привлечь к уголовной ответственности за хулиганство.

    "Полиция должна охранять порядок в стране и следить за соблюдением законов. По факту полиция должна открыть уголовное производство. Так как этот факт стал общеизвестным, не обязательно потерпевшей стороне писать заявление, провести расследование и установить виновных", - подчеркивает Мария Самбур.

    При этом, как считает юрист, полиция должна была вмешаться и пресечь противоправные действия — это их прямая обязанность. Но полиция, судя по всему, усиленно делала вид, что не замечает происходящего, что к ним не поступают сигналы. Если человек безнаказанно совершает противозаконные действия, его же потом не остановить. И прокуратура тоже должна отреагировать на то, что активным участником этой акции был народный депутат Билецкий — и добиться в ВР привлечения его к уголовной ответственности.

    Смотрите также: Бетонная блокада. "Азов" замуровал вход в "Сбербанк" в Киеве

    К тому же, до тех пор, пока Россия официально не будет признана "страной-агрессором", никто не имеет право посягать на ее имущество, отмечает Мария Самбур. Но в данном случае активисты портили имущество, принадлежащее Украине — банки, как правило, арендуют помещения под отделения. Любые вопросы надо решать цивилизованным путем, а для тех, кто хочет воевать, есть просторы Донбасса.

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