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    Россия

    Постпред РФ при ОБСЕ потребовал реакции из-за атак "Азова" на банки

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (134)

    (обновлено: )14
    Александр Лукашевич возмущен, что отделения банков с российским капиталом были замурованы бетонными блоками, банкоматы заполнялись монтажной пеной. По его мнению, это "очередное проявление правового беспредела" в Украине.
    Митинг под Сбербанком в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал правовым беспределом ситуацию вокруг российских банков в Украине.

    "Призыву министра внутренних дел Украины Арсена Авакова к прекращению деятельности российских банков на Украине последовали представители так называемого "Национального корпуса" пресловутой неонацистской группировки "Азов". Отделения банков с российским капиталом были замурованы бетонными блоками. Банкоматы заполнялись монтажной пеной. Очередное проявление правового беспредела на Украине требует решительного осуждения. Оригинальный способ повысить инвестиционную привлекательность Украины", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

    Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Устенко о закрытии "Сбербанка": а кто заплатит за этот банкет?

    Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

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    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

    Ранее были повреждены банкоматы "Сбербанка" в различных регионах Украины, их залили монтажной пеной и заклеили экраны. Кроме того, центральный офис украинской "дочки" "Сбербанка" в Киеве, в котором также расположено отделение, заблокирован националистами, которые добиваются закрытия учреждения. Они также разбили окна в отделении "Альфа-банка" в центре Киева. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

    РИА Новости Украина
    Под угрозой запрета. Деятельность "дочки" "Сбербанка" в цифрах. Инфографика

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