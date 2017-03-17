Постпред РФ при ОБСЕ потребовал реакции из-за атак "Азова" на банки

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал правовым беспределом ситуацию вокруг российских банков в Украине.

"Призыву министра внутренних дел Украины Арсена Авакова к прекращению деятельности российских банков на Украине последовали представители так называемого "Национального корпуса" пресловутой неонацистской группировки "Азов". Отделения банков с российским капиталом были замурованы бетонными блоками. Банкоматы заполнялись монтажной пеной. Очередное проявление правового беспредела на Украине требует решительного осуждения. Оригинальный способ повысить инвестиционную привлекательность Украины", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Смотрите также: Психологическая атака: активисты продолжают пикетировать "Сбербанк"

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Ранее были повреждены банкоматы "Сбербанка" в различных регионах Украины, их залили монтажной пеной и заклеили экраны. Кроме того, центральный офис украинской "дочки" "Сбербанка" в Киеве, в котором также расположено отделение, заблокирован националистами, которые добиваются закрытия учреждения. Они также разбили окна в отделении "Альфа-банка" в центре Киева. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".