У задержанных в Белоруссии активистов нашли атрибутику "Азова" и УНА-УНСО

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. У задержанных в Белоруссии активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" изъяли оружие, а также атрибутику УНА-УНСО и батальона "Азов", сообщает госагентство Белта.

Накануне Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о задержании 26 человек по подозрению в подготовке вооруженных провокаций и массовых провокаций.

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"Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона "Азов", "Тактической группы Беларусь", УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе", — говорится в сообщении.

Белта Литература, изъятая у задержанных КГБ Белоруссии "боевиков"

В КГБ также заявили, что "среди задержанных активистов "Белого легиона" — профессиональные боевики".

Белта Литература, изъятая у задержанных КГБ Белоруссии "боевиков"

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике "зашевелилась пятая колонна", и напомнил о событиях в Украине.