В Белоруссии задержаны 26 человек по делу о массовых беспорядках

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Комитет госбезопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, задержаны 26 человек, сообщил в четверг КГБ.

"КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ). Задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек", — цитирует госагентство Белта сообщение комитета.

Как отмечается в сообщении, "среди задержанных активистов "Белого легиона" — профессиональные боевики".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике "зашевелилась пятая колонна", и напомнил о событиях в Украине.