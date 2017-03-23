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    В Белоруссии задержаны 26 человек по делу о массовых беспорядках

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    По информации Комитета госбезопасности Белоруссии, задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем - всего 26 человек.
    Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Комитет госбезопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, задержаны 26 человек, сообщил в четверг КГБ.

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    "КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ). Задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек", — цитирует госагентство Белта сообщение комитета.

    Как отмечается в сообщении, "среди задержанных активистов "Белого легиона" — профессиональные боевики".

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике "зашевелилась пятая колонна", и напомнил о событиях в Украине.

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