Прокурора, убившего адвоката в Ровенской области, отпустили под домашний арест

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Ровенский городской суд отпустил под домашний арест прокурора Игоря Чайку, который подозревается в убийстве мачехи Виты Шаблий, которая была адвокатом и нападении на отца – сотрудника правоохранительных органов Вячеслава Чайку, сообщает "24 канал".

Игорь Чайка заявил суду, что его действия были самозащитой. По словам мужчины, его отец вел себя очень агрессивно.

"Я добровольно пришел. Продолжается досудебное следствие. Свою правоту докажу, что я не виновен в рамках закона", — сказал Чайка.

После рассмотрения дела, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Обвинение, которое требовало 2 месяца под стражей без права залога, таким решением осталось недовольно, говорится в сообщении