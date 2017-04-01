Под Ровно копатели янтаря разобрали мост и заблокировали полицию

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Несколько десятков копателей янтаря заблокировали полицию во Владимирецком районе Ровенской области. Об этом сообщает УНН.

В отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области рассказали, что люди разобрали небольшой деревянный мост через водоем и требовали отдать изъятые помпы.

"На место инцидента выехали представители оперативного штаба Нацгвардии. После протеста старатели разошлись. Полиция не применяла никаких спецсредств для подавления сопротивления", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управление патрульной полиции.