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    Под Ровно копатели янтаря разобрали мост и заблокировали полицию

    Тема:

    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс (216)

    (обновлено: )24740
    Согласно информации, на место инцидента выехали представители оперативного штаба Нацгвардии. После протеста старатели разошлись, правоохранители не применяли никаких спецсредств для подавления сопротивления.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Несколько десятков копателей янтаря заблокировали полицию во Владимирецком районе Ровенской области. Об этом сообщает УНН.

    В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу
    Канал "Национальная полиция Украины" в Youtube
    Перекрытие трассы в Ровенской области копателями янтаря

    В отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области рассказали, что люди разобрали небольшой деревянный мост через водоем и требовали отдать изъятые помпы.

    "На место инцидента выехали представители оперативного штаба Нацгвардии. После протеста старатели разошлись. Полиция не применяла никаких спецсредств для подавления сопротивления", — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что на улице Степана Бандеры в Ровно произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управление патрульной полиции.

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