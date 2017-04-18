Штокалов: четыре сферы, в которых чаще всего обманывают украинцев

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

На украинцев ждет ликбез от Минюста. Ведомство планирует запустить общенациональный проект "Я маю право!". Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Он отметил, что системное незнание гражданами своих прав — огромная проблема украинского общества. Министр пояснил, что проект состоит из тематических блоков в различных областях. Например, людям расскажут, как следует себя вести при поездках в ЕС без виз, либо что себе могут позволять граждане в общении с правоохранителями.

Об уровне правовой грамотности украинцев в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал адвокат, правозащитник Егор Штокалов.

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— На самом деле все знают свои права на уровне знаний Конституции, то есть я имею право голоса, я имею право на жизнь, право на свободу слова, свободу вероисповедания. Это основные права, закрепленные международными конвенциями. Этого недостаточно, потому что когда дело доходит до практического применения, мы ссылаемся на основоположные конституционные нормы, но наши оппоненты, грубо говоря, игнорируют это, ссылаясь на какие-то специфические, специальные нормы, которые, в принципе, по закону подлежат применению в той или иной ситуации. Например, в момент задержания полицейским ты говоришь: я имею право на свободу передвижения, а он говорит: к сожалению, здесь у нас специальный объект, здесь режимная зона, поэтому я вас туда не пускаю. Вы начинаете туда идти, он вас задерживает. Здесь возникает коллизия: у вас есть свобода передвижения, но в силу незнания какой-то специфической нормы вы не можете аргументировать свою позицию и все-таки проникнуть на территорию, куда вам надо.

В знании каких сфер права крупнейшие провалы у людей?

— Больше всего уровень незнания у незащищенных слоев населения: это малоимущие, это пожилые, это многодетные семьи, потому что вот именно их чаще всего ущемляют, и ущемляют их не потому, что имеют легальную возможность, а ущемляют в силу их необразованности. Например, бабушка имеет право на повышенную пенсию, она приходит, пишет заявление, и ей дают отписку, и она с этим мирится, хотя вместо этого может написать жалобу в вышестоящий орган, и ей эту пенсию все-таки начислят. Она имеет право это сделать. Но они говорят: можете писать, куда хотите, мы все равно вам ничего не сделаем, поэтому она дальше никуда не идет. Людям, которых выселяют из дома, говорят: вот, у нас есть решение какого-то административного органа о вашем выселении. Но те, кого выселяют, они не знают, что они могут это решение обжаловать в суде и мирятся со своим выселением.

Какая информация о правах наиболее нужна нашим гражданам?

— Больше всего нужно образование в сфере уголовного процесса, в сфере жилищных вопросов, наследства и пенсионного обеспечения. Вот я выделяю эти четыре категории, которые, по моему личному убеждению больше всего нужны населению.

Готовы ли украинцы в большинстве идти против системы или отстаивать свои права?

— К сожалению, у нас очень большой процент населения — выходцы из СССР, и тогда не было популярным идти против системы. Всех гребли под одну гребенку и всех заставляли сгибаться, сидеть на своих местах и не двигаться. Сейчас население потихоньку прогрессирует, все больше и больше идут в суды, отстаивают свою правоту, иногда даже из принципиальных позиций, из-за несогласия.

Сейчас существуют просветительские программы по ликвидации правовой неграмотности? Кто этим занимается?

— Каждый год Кабмин утверждает программы для повышения юридической сознательности населения Украины, и органы Минюста обязаны проводить просветительские программы для населения. Как правило, это в рамках административных каких-то программ, в рамках учебных программ в школах, в вузах. Это как профилактика против наркомании, против алкоголизма, вот точно так же утверждаются программы по юридическому просветлению. Кроме того, действует сейчас система безопасной правовой помощи. Это пилотный проект, который, действительно, оправдал свое создание, и в случае задержания человека в рамках уголовного процесса, он имеет право потребовать адвоката и бесплатную правовую помощь.

Новый образовательный проект, который планируется запустить в Минюсте, называется "Я маю право". Как должна выглядеть эта программа, чтобы реально повлиять на уровень образованности украинцев?

— Лично я ожидаю, что это будут маленькие книжечки, в которых будет расписана короткая программа обучения юриста, то есть, что вы имеете право делать и как вы будете это делать. Но юридический язык специфический, его не каждый может понять, поэтому надо именно человеческим языком доносить до населения, что они могут делать и что обязаны делать. Опять-таки, совет всегда остается один: для оказания правовой помощи в Украине существует адвокатура. Если вам что-то непонятно в юриспруденции, идите к адвокату, он вас проконсультирует.

Напомним, ранее директор института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" подчеркнул, что украинское общество не готово возлагать полномочия на действующую власть, а ищет другие пути решения проблем, в том числе среди экспертов.